Vier arrestaties in Nederland bij internationale drugsactie

De politie heeft in totaal veertien personen aangehouden tijdens een internationale actie tegen georganiseerde hennepteelt. Vier van hen zijn in Nederland opgepakt. Meerdere panden in Nederland, Spanje en België zijn doorzocht en onder meer auto’s zijn in beslag genomen.

De Nederlandse arrestanten komen uit Limburg (Sittard, Maastricht en Oirsbeek). Zij worden verdacht van betrokkenheid bij overtreding van de Opiumwet, in het bijzonder georganiseerde hennepteelt en witwassen. Ongeveer zeventig medewerkers van opsporingsdiensten waren in Limburg aan het werk tijdens de actie.

Op verzoek van de Nederlandse autoriteiten waren ook doorzoekingen in tien panden in Barcelona en omgeving. Daar werden in totaal 13.000 hennepplanten gevonden, negen personen zijn aangehouden. In het Belgische Lanaken werd één persoon gearresteerd.

De actie, die donderdagochtend begon, duurt nog de hele dag. Vrijdag verwachten politie en justitie meer informatie te kunnen geven.