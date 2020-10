Vleesconsumptie blijft stijgen

De vleesconsumptie in Nederland is in 2019 voor het tweede jaar op rij gestegen. Dat stelt de dierenrechtenorganisatie Wakker Dier op basis van onderzoek door het bureau Wageningen Economic Research.

Het totale verbruik van vlees en vleeswaren bedroeg in 2019 per hoofd van de bevolking 77,8 kilo. Ruim een halve kilo meer dan in 2018 toen er 77,2 kilo werd geconsumeerd. Bij deze verbruikscijfers wordt ook het karkas meegeteld.

En dat terwijl er juist veel minder vlees moet worden gegeten, vindt Wakker Dier. “Alles schreeuwt om vermindering van de vleesconsumptie. Klimaat, stikstof, ontbossing, onze gezondheid. En niet in de laatste plaats de dieren zelf. Een uiterst zorgelijke ontwikkeling”, zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Na een daling tussen 2009 en 2016 wordt vanaf 2017 weer meer vlees gegeten, vooral kippenvlees. Nederland eet nu jaarlijks zo’n 200 miljoen kippen. “Die hebben bijna allemaal een rotleven in overvolle, dichte stallen”, zegt Hilhorst.

De stijging van vleesconsumptie staat volgens de organisatie haaks op de foodtrends van de laatste jaren waarin vegetariërs en flexitariërs juist terrein winnen. Mogelijk wordt er in restaurants en fastfoodketens meer vlees gegeten door toeristen en flexitariërs. “Het lijkt er op dat de flexitariër thuis zijn best doet, maar dat buitenshuis even vergeet”, aldus Hilhorst.

De onderzoekers verwachten dat de cijfers over 2020 door de coronacrisis een ander beeld laten zien. Door coronamaatregelen loopt het toerisme terug en zijn veel restaurants gesloten.