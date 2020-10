Al 7000 aanmeldingen voor Limburgs corona-onderzoek

Al 7000 mensen hebben zich vrijdagochtend rond 10.30 uur aangemeld voor het onderzoek naar antistoffen en de verspreiding van het coronavirus in Limburg. Dat maakte hoofd infectieziekten Christian Hoebe van de GGD Zuid-Limburg vrijdagochtend bekend. “Het gaat hard”, zei Hoebe. Een half uur eerder hadden zich 5000 mensen opgegeven. Binnen een half uur kwamen daar nog eens 2000 bij.

De inschrijving is vrijdagochtend gestart. Aan het onderzoek kunnen maximaal 10.000 Limburgers vanaf achttien jaar meedoen. Zij kunnen zich in Maastricht, Landgraaf, Urmond of Venlo laten testen op antistoffen tegen het virus. Het onderzoek is in handen van de GGD, de provincie Limburg en academisch ziekenhuis Maastricht UMC+. Deelnemers krijgen binnen vier weken bericht wanneer ze bloed kunnen laten prikken.

“Hier word ik heel enthousiast van”, zei Hoebe. “Ook de deelnemers zijn enthousiast, gezien de snelle aanmeldingen. Het voldoet aan een behoefte. Veel mensen die tijdens de eerste coronagolf klachten hadden, konden zich toen niet laten testen. Zij hebben baat bij dit onderzoek, maar ook het wetenschappelijk onderzoek profiteert ervan. Uit het onderzoek kunnen we beleidsadviezen formuleren.”

Er is inmiddels een reservelijst aangemaakt voor nog eens 3000 deelnemers, zei Hoebe. “Sommige mensen haken af of komen niet opdagen. Dan komen mensen op de reservelijst in aanmerking, zodat we toch aan de 10.000 deelnemers komen.”

“Het gaat wel even duren”, waarschuwt Hoebe. “Voor de kerst zijn we klaar met het onderzoek, dan volgt veel werk in onder meer het goed controleren van de data. Ergens begin volgend jaar hopen we de resultaten te kunnen bekendmaken.”

Volgens de onderzoekers moeten de resultaten straks belangrijke informatie geven voor inwoners, beleidsmakers en wetenschappers over het virus en de verspreiding ervan. Daarbij kunnen deelnemers te weten komen of zij eerder door corona zijn besmet.

“We hopen beter zicht te krijgen op de redenen waarom Limburg zo erg geraakt is in de eerste golf. Welke factoren waren van invloed op besmetting, wat was de rol van publieke evenementen zoals carnaval of stadionbezoek”, aldus Maastricht UMC+. Ook worden bestaande klachten onderzocht en hoe lang klachten aanhouden.

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst en een bloedtest naar antistoffen. De bestaande GGD testlocaties worden met een extra teststraat ingericht voor de bloedtest naar eventuele antistoffen van het coronavirus.