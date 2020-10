Meer dan 10.000 positieve tests gemeld in een etmaal

Voor het eerst is het aantal nieuwe coronagevallen in een etmaal boven de 10.000 uitgekomen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 10.007 positieve tests geregistreerd. Op donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 9281 besmettingen. Het waren er aanvankelijk 9283, maar dat aantal is bijgesteld.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 60.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 270.000 mensen in Nederland positief getest. Als het huidige tempo aanhoudt, wordt over een paar dagen de 300.000e coronabesmetting vastgesteld. Precies een maand geleden, op 23 september, werd de 100.000e positieve test geregistreerd. Een week en een dag geleden kwam de teller boven de 200.000 uit.

Het aantal sterfgevallen steeg met 47. Onder hen zijn vier mensen in Enschede en vier in Rotterdam. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren 46 sterfgevallen gemeld.

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond had de meeste nieuwe gevallen. In de regio zijn 1051 mensen positief getest, onder wie 558 inwoners van Rotterdam zelf. In de provincie Utrecht kwamen 928 gevallen aan het licht. In Amsterdam-Amstelland bleken 894 mensen het virus te hebben opgelopen, onder wie 743 Amsterdammers. In Twente werden 740 mensen positief getest en in Haaglanden 728.

Op Schiermonnikoog is een tweede besmetting vastgesteld. Het Waddeneiland was tot voor kort de laatste nog coronavrije gemeente van Nederland.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Amsterdam bijna 26.000 inwoners positief getest. Rotterdam nadert de grens van 20.000 gevallen en in Den Haag zijn bijna 14.000 inwoners besmet geraakt.

De tweede golf breekt al tijden record na record. In de zomer, toen er weinig besmettingen werden vastgesteld, duurde het meer dan twee maanden om aan 10.000 nieuwe gevallen te komen. In september waren er ongeveer 10.000 gevallen in een week en begin oktober kwamen er in drie dagen zo veel positieve tests bij.