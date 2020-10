Online shopgedrag blijft toenemen: impact coronacrisis op e-commerce is groot

Sinds de start van de corona uitbraak winkelt de helft van de Nederlandse consumenten vaker online. Ook ouderen weten hun weg naar het internet te vinden. In april nam het aantal pakketjes als gevolg van de maatregelen van het RIVM met maar liefst 175 procent toe, zo blijkt uit cijfers van Sendcloud. E-commerce groeit door deze maatregelen, en die groei zal nog even doorzetten.

Invloed op e-commerce

Waar veel fysieke winkels het lastig hebben, sommige zelfs hun deuren moeten sluiten en in ieder geval hun inkomsten zagen dalen, hebben veel online retailers het razend druk. Zeker sinds we weer in een semi-lockdown zitten, blijven de winkelstraten leeg, en zoeken consumenten hun heil en afleiding op het internet. Al deze ontwikkelingen hebben een invloed op de e-commerce en de behoeftes van consumenten.

Veel Nederlandse consumenten kochten al regelmatig online, maar sinds de coronacrisis doen ze dit nog vaker. En er zijn zo’n 260.000 Nederlanders die voor het eerst online gewinkeld hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Voor alle generaties is comfort de belangrijkste reden om online te winkelen. Voor de oudere generatie is het verminderde gezondheidsrisico een belangrijke reden om online te winkelen.

Black Friday en Cyber Monday

Online shoppen is dus al langer in Nederland populair. Dat is ook te zien aan de stijgende populariteit van Black Friday, dat dit jaar op 27 november valt. Met meer dan 500 miljoen euro omzet gemeten in 2019 tijdens het vierdaagse Cyberweekend blijft de rol van Black Friday onverminderd belangrijk. Dat niet alleen, ook Cyber Monday lijkt al te zijn ingeburgerd, wat ook weer veel zegt over onze behoefte aan online shoppen én kortingen.

Klanten binden

Gemak is een belangrijke reden dat veel consumenten online winkelen. Vaak is er een groter aanbod van producten en zijn er speciale aanbiedingen of kortingen, zoals bij Black Friday en Cyber Monday. Met alle bestaande en nieuwe online winkelaars in Nederland is het zaak voor retailers om deze klanten aan zich te binden. Dit kan onder andere door het doen van persoonlijke aanbevelingen aan consumenten, op basis van een wensenlijstje of eerdere bestellingen. Vaak wordt dit gewaardeerd en keren klanten terug.

Impact op bezorgers

De toename in het online shoppen heeft een grote impact op de bezorging. Bij elke bestelling die geplaatst wordt, moet er een bezorger in actie komen. Meer pakketjes betekent letterlijk dat er meer handen nodig zijn om bestellingen op tijd van A naar B te krijgen. Om te voldoen aan de toenemende vraag, biedt robotisering een uitkomst. Robots blijken een goed hulpmiddel, met name in distributiecentra. Uiteraard ligt er een verantwoordelijkheid bij de consumenten zelf wat betreft de impact die ze hebben met hun shopgedrag. Hebben we dat wat we bestellen ook daadwerkelijk nodig en staan we er voldoende bij stil dat alles ook bezorgd moet worden?