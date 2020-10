Ouderen in Nederland en België wonen liever in eigen huis

In Nederland valt 33 procent van de ouderen (65-plus) minimaal 1 keer per jaar. In het Vlaamse Gewest van België is dat 24 tot 40 procent. Een val heeft voor veel van deze ouderen grote gevolgen. Niet alleen komen botbreuken en huidwonden regelmatig voor, ook is de kans groter dat de ouderen valangst ontwikkelen. Dit vraagt om de nodige aanpassingen.

Langer zelfstandig in eigen woning

Hoewel vallen erg gevaarlijk is, verhuizen ouderen liever niet naar een woonzorgcentrum of verpleegtehuis. Kenniscentrum Vlaamse Steden deed onderzoek en concludeerde dat de meerderheid van hun Vlaamse respondenten liever zelfstandig blijft wonen. Een waarschijnlijke oorzaak hiervoor is dat de grootouders graag bij hun (klein)kinderen in de buurt willen blijven wonen. Ook de Nederlanders blijven liever in hun eigen huis wonen, aldus het Centraal Bureau Statistiek. De Nederlandse ouderen verhuizen liever niet omdat zij gehecht zijn aan hun eigen woning en de buurt. Om veilig thuis te blijven wonen zonder valongelukken, moeten de huizen van deze ouderen vaak wel worden aangepast.

Aanpassingen in huis

Als steeds meer ouderen zelfstandig in hun huis blijven wonen, vraagt dit om de nodige aanpassingen. Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn voor een rolstoel of rollator. Zo kunnen mensen, die door ouderdom of een ziekte, niet meer goed ter been zijn in huis blijven lopen.

Maar ook andere aanpassingen maken een huis geschikt om nog jaren in te blijven wonen. Denk hierbij aan het:

Aanpassen of verwijderen van gevaarlijke drempel

Monteren van handvatten in de badkamer en toiletten

Monteren van trapliften voor elke verdieping

Inzetten van slimme ICT: zoals alarmsystemen of het aan- en uitzetten van verlichting en meer.

Een traplift is een veel gebruikt hulpmiddel om veilig in eigen huis te blijven wonen. Met een relatief kleine investering, kunnen ouderen zelfstandig naar boven om te slapen en te douchen. Het huis verbouwen, is hiervoor niet nodig. Op vrijwel elke trap past een traplift: of de trap nu heel smal is, recht is of een of meerdere bochten heeft. Ook als er onder- of bovenaan de trap maar weinig ruimte is, kan een traplift worden geplaatst. Hiervoor zijn de trapliften uitgerust met moderne technieken en slimme start- en stop mogelijkheden.

Meer weten over trapliften

Een traplift online kopen is eenvoudig. Vaak is de eerste stap het aanvragen van een brochure. Dit kan bijvoorbeeld via de website van de trapliftleverancier. Daarna wordt, bij interesse, een thuisadvies ingepland. Tijdens dit gesprek vertelt de trapliftadviseur model het beste past bij de trap, welke extra opties er zijn, wat een traplift kost en wat de levertijd is. Zo’n gesprek is vrijwel altijd gratis en vrijblijvend. De trapliftadviseur meet ook vaak direct de trap op. Zo kan de bestelling direct met de juiste maten worden verwerkt voor de trap van de klant.