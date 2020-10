Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nu 2115

Ziekenhuizen hebben het afgelopen etmaal 42 coronapatiënten opgenomen. Daarmee is het totaal aantal besmette mensen dat nu in een ziekenhuis wordt behandeld opgelopen tot 2115, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Hiervan liggen er 501 op de intensive care, 29 meer dan vrijdag.

De totale bezetting op de ic’s is 932, 16 minder dan een dag eerder. Op de ic liggen 431 patiënten die geen corona hebben. Dat zijn er 45 minder dan vrijdag. De verpleegafdelingen hebben daarnaast in de afgelopen 24 uur 13 coronapatiënten opgenomen.

In de afgelopen 24 uur zijn er 40 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. In zeven gevallen ging het om ic-patiënten, van wie twee naar Duitsland zijn overgebracht.

Het hoogtepunt van de eerste coronagolf was eind maart en begin april. Toen lagen ongeveer 1400 coronapatiënten op de intensive care en circa 2500 op een verpleegafdeling. Die aantallen zijn hoger dan nu, maar in die periode lag de reguliere zorg vrijwel helemaal stil, terwijl de ziekenhuizen nu de zorg voor anderen zo veel als mogelijk willen laten doorgaan.