‘Grote twijfels over betrouwbaarheid infraroodthermometers’

De betrouwbaarheid van infraroodthermometers die bedrijven, winkels en horeca momenteel veel gebruiken vanwege het coronavirus wordt in twijfel getrokken. Deskundigen zeggen dat de apparaten schijnveiligheid bieden, omdat ze mensen met een verhoogde lichaamstemperatuur van 38 graden niet tegenhouden. Dat meldt consumentenprogramma Kassa (BNNVARA), dat samen met de Vrije Universiteit een steekproef heeft gedaan.

Een studente van de afdeling thermofysiologie van de VU werd ingezet om de veelgebruikte thermometers voor het tv-programma te testen. Door het dragen van thermokleding en heel hard te fietsen, was haar lichaamstemperatuur 38 graden. Ze kon dit zien op een sensor die zij tijdens de test droeg.

Samen met de studente bezochten de makers van Kassa drie locaties waar verschillende infraroodmeetsystemen bij de ingang staan. De temperatuur werd gemeten aan de hand van de traanbuis door middel van een camera, via de pols en het voorhoofd. Geen van deze systemen gaf de juiste temperatuur aan. Ze gaven 1,5 tot bijna 2 graden te laag aan in vergelijking tot de interne lichaamstemperatuur die je volgens de wetenschappers als uitgangspunt moet nemen om vast te stellen of iemand verhoging of koorts heeft.

Volgens een van de bedrijven waar de temperatuur op deze manier wordt gemeten, werken de thermometers weliswaar niet feilloos maar zijn er toch al heel wat mensen tegengehouden met koorts.