Jeroen Kijk in de Vegte is de mol, Nikkie de Jager wint

Nikkie de Jager is de winnaar van de speciale extra reeks van Wie is de mol? De Jager ontmaskerde Jeroen Kijk in de Vegte als mol en versloeg daarmee Tygo Gernandt. Dat werd zaterdagavond duidelijk tijdens de finale op NPO 1, die vanwege de coronacrisis al eerder en zonder publiek was opgenomen.

Van het populaire AVROTROS-programma werd vanwege het 20-jarig jubileum een extra reeks gemaakt. Hierin kregen oud-deelnemers de kans opnieuw op zoek te gaan naar de saboteur of om voor het eerst te mollen. Ook oud-gedienden Ellie Lust, Ron Boszhard, Horace Cohen en Peggy Vrijens reisden naar Toscane af voor het jubileumseizoen.

Voor kijkers betekende de extra reeks dat ze dit jaar voor het eerst twee keer op mollenjacht konden gaan. Zo mocht Rob Dekay zich begin dit jaar de twintigste mol noemen.

Ondanks de coronacrisis is er volgend jaar weer een regulier seizoen van Wie is de mol? De 21e reeks van het programma is vanaf 2 januari te zien. Wie eraan meedoen, is nog niet bekendgemaakt. Wel is Rik van de Westelaken wederom de presentator van dienst.