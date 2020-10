Sinds de lockdown hebben steeds meer Nederlanders een huisdier

Sinds we massaal thuis aan het werk zijn door de coronamaatregelen, is de vraag naar huisdieren toegenomen. Steeds meer mensen kiezen voor een trouwe viervoeter, waardoor de asielen minder vol zitten. De populariteit van huisdieren is momenteel groot, maar dit betekent ook dat er voor ze gezorgd moet worden.

Huisdier als afleiding

Nu we vaker thuiszitten, is er meer tijd en aandacht voor een huisdier, en hopelijk ook voor elkaar. Of het nou een kitten, puppy of een knaagdier is, de vraag naar troosthuisdieren is groot. De voornaamste redenen om juist nu een huisdier te nemen, is de afleiding. Voor mensen die zich wat eenzamer voelen of wat meer willen bewegen, is bijvoorbeeld een hond een fijne metgezel. Maar of we nu een huisdier als troost nemen of niet, de verantwoordelijkheid is groot.

Hoe gaat het na de crisis?

Dat er nu zo’n grote vraag is, is niet raar. Met name het thuiswerken is doorslaggevend voor mensen. We hebben meer tijd om een nieuwe huisgenoot te laten wennen aan de nieuwe omgeving. Bij asielen en dierenopvangen wordt er wel altijd gescreend. Kan iemand ook na de crisis nog voor het huisdier zorgen? Een huisdier neem je niet voor ‘even’, maar is een lange termijn investering. De kans bestaat dat straks als de crisis voorbij is, er veel dieren gedumpt worden bij de asielen.

Verzorgingsproducten huisdieren

En als er dan een huisdier is gekocht of geadopteerd, vraagt dit om verzorging. Ook in de online aankopen naar producten voor huisdieren is een toename te zien. Consumenten zijn op zoek naar kattenvoer, hondenmanden, poepzakjes, hondenvoer, een krabpaal, speelgoed voor knaagdieren en ga zo maar door.

Onwetendheid

Iets meer dan de helft van de huishoudens in Nederland (51 procent) heeft een of meer huisdieren. Wellicht dat dit percentage inmiddels wat hoger ligt. Slechte een derde raadpleegt een externe bron over de verzorging van hun huisdier. Hierdoor kan er onwetendheid ontstaan, zo blijkt een onderzoek van dat is uitgevoerd door Dibevo en de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG). Zo blijkt onder andere dat Nederlanders 1,5 miljoen honden telt en 2,6 miljoen katten. 24 procent van de huishoudens heeft een kat, 19 procent een hond en 5,3 procent hebben beide.

Huisdieren bijsluiter

Om nieuwe eigenaren op de hoogte te brengen van wat basisinformatie over de verzorging van hun nieuwe viervoeter, stelt het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) huisdierenbijsluiters beschikbaar. Bedrijven zijn verplicht om die bijsluiters te geven. Uit het onderzoek blijkt dat niet meer dan een derde van de kopers zo’n bijsluiter heeft ontvangen. Op de website van LICG is alle informatie te vinden over wat een goede zorg is voor elk huisdier.

De belangrijkste vraag is en blijft bij de aanschaf of adoptie van een huisdier: was deze behoefte er ook al vóór de coronacrisis?