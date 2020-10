Finale Wie is de mol? trekt recordaantal kijkers

Een recordaantal kijkers heeft zaterdag de finale gezien van de speciale extra reeks van Wie is de mol? Bijna 3,57 miljoen mensen zagen hoe Jeroen Kijk in de Vegte werd ontmaskerd als mol, meldt Stichting Kijkonderzoek. Dit is een kijkcijferrecord voor het populaire AVROTROS-programma.

Het vorige record is van maart dit jaar tijdens de finale van seizoen 20. Toen keken 3,54 miljoen mensen lineair naar het programma en bleek Rob Dekay de mol.

Kijkers zagen zaterdag hoe Nikkie de Jager de jubileumreeks won. De pot van ruim 12.000 euro wil ze volledig schenken aan KWF Kankerbestrijding ter ere van haar overleden broertje Mikai, liet ze in de uitzending weten.

Zaterdag deden ook andere programma’s op NPO 1 het goed. De gehele top 7 van de kijkcijferlijst werd gevuld door de zender.