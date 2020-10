Gouden Kalf-winnaar Buladó trekt in maand 28.000 bezoekers

Buladó, die begin oktober werd bekroond met een Gouden Kalf voor beste film, heeft deze maand 28.000 bezoekers getrokken naar de Nederlandse bioscopen. Volgens producent Keplerfilm en distributeur Gusto is dit een prestatie omdat er vanwege het coronavirus niet meer dan dertig bezoekers per zaal naar binnen mogen.

Buladó vertelt over een alleenstaande vader (Everon Jackson Hooi) op Curaçao, wiens tienerdochter (Tiara Richards) probeert in contact te komen met de geest van haar overleden moeder. Het Nederlands Filmfestival koos de film van regisseur Eché Janga als vertegenwoordiger van een nieuwe generatie Nederlandse filmmakers en de groeiende diversiteit in de sector.

De magisch-realistische film met in de hoofdrol acteur Everon Jackson Hooi draait in ruim vijftig bioscopen. Op 28 november gaat Buladó ook in première op Curaçao. “Het zijn spannende tijden in de creatieve sector”, stelt producent Derk-Jan Warrink van Keplerfilm. “Maar de Nederlandse bioscopen hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om bezoekers in veilige omstandigheden toch van hun bioscoopbezoek te laten genieten. Film lijkt in deze crisis toch de perfecte uitweg te zijn om je even te laten onderdompelen in andere werelden.”