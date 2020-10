Meerderheid Nederlanders rekent op droogte en hoosbuien

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (81 procent) rekent erop dat er in de toekomst vaker langere periodes van droogte zullen zijn. Meer dan driekwart van de bevolking houdt er tevens rekening mee dat er steeds vaker enorme hoosbuien gaan vallen. Nederlanders zullen dus zelf ook iets moeten doen om wateroverlast en watertekorten aan te pakken, vindt driekwart van de ondervraagden in een onderzoek dat de Unie van Waterschappen heeft laten doen.

De unie wilde weten wat Nederlanders zelf doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water. Het onderzoek onder ruim duizend mensen wijst uit dat 65 procent van de mensen vochtige doekjes en tampons tegenwoordig niet meer in de wc gooit, maar in de afvalbak. Twee derde van de ondervraagden levert chemisch afval en frituurvet gescheiden in, terwijl bijna de helft van de tuinbezitters tegels heeft vervangen door gras of planten. 16 procent van de Nederlanders met een eigen dak heeft daar beplanting op aangebracht en 22 procent haalt wel eens zwerfvuil weg bij de waterkant. Ook brengen mensen geen brood meer naar de eendjes, want door het brood raakt het water vervuild.

De waterschappen hebben een goed imago, blijkt uit het onderzoek, en hun taken zijn redelijk bekend. Ouderen weten beter wat de waterschappen doen dan jongeren. Veel mensen denken dat de schappen ook zorgen voor drinkwater uit de kraan, maar dat is de taak van waterleidingbedrijven. Dat de waterschappen verantwoordelijk zijn voor stevige dijken weet 71 procent, dat ze zorgen voor voldoende water weet 66 procent en 54 procent noemt ook het zuiveren van rioolwater.

De waterschappen starten zondag de campagne Waterbazen, waarmee ze zoveel mogelijk mensen willen betrekken bij het werk van de waterschappen. Op www.waterschappen.nl/waterbazen en op de eigen site van elk waterschap zijn tips te vinden over bewust omgaan met water.