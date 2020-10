Paar honderd demonstreren tegen pedofilie in Utrecht

Een paar honderd mensen hebben zondagmiddag op het Jaarbeursplein in Utrecht gedemonstreerd tegen pedofilie. Onder waren veel leden van motorclubs. De organisatie riep herhaaldelijk op voldoende afstand te nemen volgens de coronamaatregelen. De meeste mensen hielden zich daar aan. Niet alle betogers droegen mondkapjes.

De actievoerders hadden zondag spandoeken bij zich met teksten als ‘Samen tegen pedofilie. Als pedofilie valt onder seksualiteit, dan valt het begraven van pedo’s onder tuinieren’.

Aanleiding voor de demonstratie was de heroprichting van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD), ook wel bekend als de pedopartij. Organisatie Save All Kids kondigde vooraf aan een “vreedzaam” protest te willen houden omdat ze “tegen de acceptatie en normalisering van pedofilie” is. Bovendien wil de groep dat de PNVD weer ophoudt te bestaan. De partij, die deze zomer opnieuw werd opgericht, pleit onder meer voor legalisering van seks met minderjarigen. Ook staat in het partijprogramma dat ze kinderpornografie niet langer strafbaar wil laten zijn.

De organisatie die juist kinderen zegt te beschermen tegen pedofielen, wilde een positief protest houden. En dat is volgens een van de organisatoren gelukt. Ze liet weten zeer tevreden te zijn over het verloop van de demonstratie en de opkomst. “Alles is goed verlopen”, zei ze. Eerder demonstreerde de groep in Den Haag. Toen kwamen ongeveer honderd mensen opdagen, onder wie eveneens leden van motorclubs.

Politie en gemeente zagen erop toe dat de betogers de coronaregels goed in acht namen. Save All Kids had een eigen ordedienst die erop toezag dat mensen afstand hielden en passanten bij het centraal station de vrije doorgang gaven.