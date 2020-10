Politie betrapt feestende jongeren in sauna op wielen in Hengelo

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag in het Overijsselse Hengelo een groep jongeren betrapt die feestvierden in een sauna op wielen. “Wij zijn hier echt van geschrokken. Er worden met de dag steeds meer mensen ziek en toch worden er feesten gehouden met alle gevolgen van dien”, schrijft de Hengelose politie op Facebook.

De agenten gingen een kijkje nemen na een melding over een feest op een parkeerplaats naast een eetgelegenheid aan de Holtersweg. De controle leverde negen bekeuringen op voor onder meer het overtreden van de coronamaatregelen en het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs.

Ook achter het station in Hengelo was het zaterdagavond raak. Daar was het erg druk, zagen agenten. Ze hielden meerdere mensen staande, omdat ze zich niet aan de geldende maatregelen hielden. In totaal schreef de politie hier veertien bekeuringen uit.

“We begrijpen dat het voor iedereen lastig is, maar hou je aan de regels. Een excuus om een feestje te houden is er nu niet”, aldus de politie.