Ruim 250.000 bezoekers voor Alles is zoals het zou moeten zijn

De komedie Alles is zoals het zou moeten zijn, met Barbara Sloesen en Jan Kooijman in de hoofdrollen, heeft in drie maanden tijd meer dan 250.000 bezoekers getrokken. Dat heeft distributeur Dutch FilmWorks zondag gemeld. Het is daarmee sinds de heropening van de bioscopen na de eerste corona-lockdown de best bezochte Nederlandse titel.

De film vertelt over Iris, die nadat ze bevallen is van haar eerste kind van haar vriend te horen krijgt dat hij ongelukkig is in de relatie. Zijn plan is om binnenkort met zijn nieuwe liefde naar Afrika te vertrekken. Na een periode van zelfmedelijden en alcohol besluit Iris haar leven weer op de rails te trekken.

Alles is zoals het zou moeten zijn draait inmiddels twaalf weken in de bioscopen. Het grote aantal bezoekers is bijzonder, omdat de bioscopen vanwege de corona-situatie niet meer dan dertig bezoekers per zaal mogen ontvangen. De komedie draait nog steeds in 46 zalen.

De op één na best bezochte Nederlandse titel is de familiefilm De Piraten van Hiernaast, die onlangs de 200.000 bezoekers passeerde.