Rutte overlegt op Catshuis over snelle stijging besmettingen

Op het Catshuis overlegt een deel van het kabinet onder leiding van premier Mark Rutte weer informeel met deskundigen onder wie Jaap van Dissel van het RIVM over de aanpak van de coronacrisis. Het is dinsdag twee weken geleden dat het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde.

Sindsdien is het aantal besmettingen in rap tempo verder gestegen. Er worden al meer dan 10.000 positieve testen per dag gemeld. Als het besmettingscijfer niet daalt zullen aanvullende stappen nodig zijn. Daarvoor liggen alle scenario’s op tafel, aldus Rutte.

Maar mogelijke effecten van de gedeeltelijke lockdown zijn volgens het kabinet pas in de loop van deze week te zien. De premier wees er vrijdag nog op dat de eerste volle dag dat de nieuwe maatregelen van kracht waren twee dagen na de aankondiging was.

Het kabinet maakt deze week de balans op van de resultaten van de gedeeltelijke lockdown. Het is nog niet zeker of er dinsdagavond weer een persconferentie van Rutte en coronaminister Hugo de Jonge komt. Mogelijk is die een paar dagen later.