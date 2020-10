Op de A270 in Brabant heeft zaterdagavond een zwaar ongeluk plaatsgevonden, waarbij ook de politie was betrokken. Twee agenten raakten gewond, van wie een er ernstig aan toe is.

Het ongeval gebeurde tussen Eindhoven en Helmond, ter hoogte van Nuenen. Meer details zijn nog niet bekend. De politie doet onderzoek.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er ook al ongeval met een politieauto. In Limburg reden agenten op een stilstaande auto op de A79. Daarbij raakte één agent gewond.