Al 14.000 mensen gaven via CoronaMelder aan dat ze besmet zijn

Binnen ruim twee weken hebben ongeveer 14.000 mensen die de CoronaMelder gebruiken, via deze app aangegeven dat ze besmet zijn met het coronavirus. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge maandag in de Eerste Kamer tijdens het debat over de coronawet. “Dat is best heel veel”, zei hij. Inmiddels hebben ruim 3,5 miljoen mensen de app gedownload op hun mobieltje. Ook dat vond De Jonge best veel.

De app is sinds 10 oktober landelijk te gebruiken. De app geeft gebruikers een melding als zij een kwartier lang nabij een besmet persoon waren. Die laatste moet dat dan wel met behulp van de GGD aangeven in de app. De ontvangers krijgen dan het advies thuis te blijven en zich bij klachten te laten testen.

De app moet helpen de druk op het bron- en contactonderzoek van de GGD’s te verlichten. Alle gegevens zijn anoniem en worden niet opgeslagen. Het is dus niet duidelijk hoeveel mensen zo’n notificatie hebben ontvangen, omdat het systeem dat niet aangeeft, zegt een woordvoerder van De Jonge. Volgens hem hebben alleen al zondag 1400 mensen die positief op Covid-19 getest waren, dat samen met de GGD gemeld in de app.

Maandag kreeg onderwijsminister Arie Slob tijdens een debat in de Tweede Kamer een melding via de CoronaMelder. Een naaste medewerker bleek positief getest. Slob kreeg daarover via zijn medewerkers een bericht, maar hij ontving ook via de app een melding. Het overleg werd daarop geschorst, omdat de minister – die zelf geen klachten had – meteen in quarantaine moest.