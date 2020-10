Burgemeester Enschede in ziekenhuis na coronabesmetting

Burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen is zondag opgenomen in het ziekenhuis nadat zijn coronaklachten zijn verergerd. Zaterdag werd bekend dat Van Veldhuizen, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Twente, besmet is met het longvirus en flink last heeft van zijn klachten.

Van Veldhuizen heeft een serieuze longontsteking met hoge koorts. “Kan me niet herinneren dat ik me ooit zo ziek gevoeld heb”, aldus Van Veldhuizen zaterdag. Volgens een woordvoerder van de gemeente Enschede ligt de burgemeester momenteel niet op de intensive care.

De burgemeester werd vorig weekend verkouden en kreeg koorts. Daarop ging hij in thuisquarantaine. Vorige week maandag werd een eerste test afgenomen, waarvan de uitslag negatief was. Omdat de ziekteverschijnselen in de loop van de week verergerden, volgde een tweede test, die de besmetting met het coronavirus bevestigde.

Van Veldhuizen ligt in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede.