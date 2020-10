Burgemeesters bespreken stand van zaken corona

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s bespreken maandagavond de actualiteiten rond corona. Op de agenda van dit Veiligheidsberaad staan het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames en de maatregelen om het coronavirus te beteugelen. De burgemeesters komen samen in Utrecht.

Al sinds het uitbreken van het virus vergaderen zij over de coronamaatregelen en de effecten ervan. Zij adviseren het kabinet over het te voeren beleid. Doorgaans is minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) hierbij aanwezig. Het is nog onduidelijk of hij deze keer ook aanschuift, omdat hij meerdere afspraken in zijn agenda heeft staan.