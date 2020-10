Digitaal Amsterdam Dance Event bereikt miljoenen mensen

De online editie van het Amsterdam Dance Event (ADE) heeft de afgelopen vijf dagen miljoenen mensen bereikt. Over de hele wereld werden naar livestreams van optredens gekeken en ook de digitale conferentie was een succes, laat de organisatie maandag weten.

Vanwege de coronacrisis vond het ADE volledig digitaal plaats. Een van de hoogtepunten was dit jaar het livegesprek tussen Timbaland, Martin Garrix en David Guetta waar vrijdagavond meer dan 250.000 mensen naar keken.

De tweekoppige directie van ADE, Jan-Willem van de Ven en Meindert Kennis, kijkt tevreden terug op de eerste editie onder hun hoede. “We hadden natuurlijk iets anders voor ogen toen we in december het stokje overnamen, maar binnen de mogelijkheden hebben we de toon kunnen zetten voor de toekomst van digitale evenementen”, zo laten ze weten. “Het is mooi dat we als ADE onze functie als wereldwijd toonaangevend platform voor de elektronische muziek ook deze editie hebben kunnen vervullen.”

Vorig jaar trok het ADE nog 400.000 bezoekers met een uitgebreid dag- en nachtprogramma bestaande uit meer dan duizend evenementen.