Kamer hoort getuigen over problemen bij UWV en Belastingdienst

Wat gaat er mis bij uitvoeringsorganisaties van de overheid zoals de Belastingdienst, UWV en CBR? Daar probeert een parlementaire onderzoekscommissie antwoord op te vinden. De komende drie weken verschijnen veertig mensen voor deze commissie.

De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisatie (TCU) kwam er op initiatief van het CDA en de ChristenUnie na aanhoudende klachten van burgers over deze instanties die door de regering worden gezien als het “gezicht van de overheid”. De organisaties verliezen nogal eens de menselijke maat uit het oog.

Met het onderzoek wil de Kamer beter inzicht krijgen in de problemen van de uitvoeringsinstanties. Maar ook over de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer moet de TCU meer duidelijkheid verschaffen. De eerste getuige die maandag voor de commissie verschijnt is de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen.

De commissie staat onder voorzitterschap van André Bosman (VVD) en is al sinds maart aan de slag. De openbare hoorzittingen vinden plaats op maandag en vrijdag. Het eindrapport moet nog voor de verkiezingen van maart worden opgeleverd.

Een groep topambtenaren adviseerde het kabinet begin vorige maand nog om regeerakkoorden in de toekomst te gaan toetsten op uitvoerbaarheid om zo problemen bij uitvoeringsinstanties te voorkomen. Verder moeten procedures toegankelijker worden en de communicatie met burgers begrijpelijker.