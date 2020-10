Minister Slob in quarantaine, debat over Mediawet geschorst

Minister Arie Slob gaat in quarantaine, omdat hij meer dan een kwartier in contact is geweest met een medewerker die met het coronavirus besmet blijkt te zijn. Dat maakte hij maandag bekend tijdens de behandeling van de Mediawet. Het debat is geschorst.

De minister voelt zich overigens prima, meldde hij.

Het overleg was om 11.00 uur begonnen en zou tot het begin van de middag duren, om daarna in de avond verder te gaan. De minister zal nu van huis uit gaan werken, aldus zijn woordvoerder. Zijn agenda is ‘ramvol’ met ook nog andere dingen.

De bewindsman kreeg eerst het bericht over de zieke medewerker, maar daarna bleek uit zijn eigen corona-app dat hij langer dan een kwartier in contact was geweest met iemand met corona.

De Mediawet moet op 31 december door de Tweede en Eerste Kamer zijn behandeld en dat kan niet zonder de verantwoordelijke bewindspersoon erbij. Slob heeft geen ziekteverschijnselen en als dat zo blijft, kan hij na tien dagen weer naar de Kamer komen.

Drie partijen hadden hun visie op de Mediawet al gegeven, de andere zullen tot de hervatting moeten wachten.