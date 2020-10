Nederlanders om in de gaten te houden: schrijfster en journalist Laura Hiddinga (28)

Veel vrouwen, jong en oud, worstelen met anticonceptie en de eventuele bijwerkingen. Deze verhalen hoort en leest schrijfster en journalist Laura Hiddinga ook en ze praat er regelmatig met vriendinnen over. Vaak bevalt de gekozen anticonceptie niet en heeft een vrouw depressieve gevoelens, een laag libido of voelt ze zich ronduit slecht. De informatie is vaak verwarrend en niet op één plek te vinden. Tijd voor een boek, of eigenlijk een bijbel, die Laura Hiddinga onder de naam van LotteLlust heeft geschreven: De anticonceptie bijbel – een compleet overzicht.

Dat het beter mag, dat is duidelijk. De huisarts zegt vaak iets anders over anticonceptie dan een artikel in een krant of een ander medium, aldus Laura. “Vrouwen moeten weten dat er veel meer is dan de pil, een spiraaltje of andere bekende methodes. Er zijn veel misverstanden rondom anticonceptie en die wil ik graag uit de wereld helpen. Er wordt al veel over geschreven en er zijn platformen, maar je gaat niet zo snel even alle artikelen doorlezen. En wat lees je dan wel en wat niet? In mijn boek heb ik alle informatie verzameld, met alle voor- en nadelen van de verschillende anticonceptie methodes, de bijwerkingen, hoe het werkt, wat voor hormonen erin zitten, en wat de invloed is op je seksleven en dat van een eventuele partner. Lottelust is immers een platform voor vrouwen over onder andere seksualiteit.”

Jarenlang zoeken

In het boek staan ook ervaringen van vrouwen, zowel positief als negatief. Wat is Laura haar eigen ervaring met anticonceptie? “Ik ben ooit begonnen met de pil toen ik een relatie kreeg, dat adviseerde de huisarts. Langzaamaan kreeg ik het gevoel dat er iets niet klopte, een gevoel van terneergeslagenheid, nergens zin in hebben, huilen om niks en dan de volgende dag je weer oké voelen. Ik ben toen een paar maanden gestopt en voelde me vrij snel weer beter. Ik ben toen overgestapt op de hormoonspiraal. Daar zou dan minder hormonen in zitten en alleen lokaal. Althans, dat werd mij verteld, maar eigenlijk klopte dat half. De hormonen gaan nog steeds door je hele lijf. Maar het beviel wel. Voor veel vrouwen is anticonceptie echter een lijdensweg. Niemand wil bijwerkingen én je wil wel iets dat betrouwbaar is, omdat je niet zwanger wil worden. Vaak is het jarenlang zoeken naar een methode die handig is en goed werkt, zonder te veel vervelende bijwerkingen.”

Ze hoopt dat haar boek vooral door jonge vrouwen gelezen wordt en dat ze niet zomaar kiezen voor de pil omdat iedereen dit doet of omdat de huisarts dit zegt. “Je moet alert blijven en goed voelen wat er met je lichaam gebeurt. Voel je je oké of niet? Het kan namelijk je seks drive verminderen en dat zou geen enkele vrouw ervoor moeten opgeven. Maar het boek is ook voor vrouwen van mijn leeftijd (28) of ouder, want die worstelen ook. Wat moet je nou kiezen?”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Het is een beetje een gekke tijd, want naast werken doe ik niet zoveel, behalve series en films kijken en wandelen. En ik vind het leuk om af en toe te schilderen en tekenen . Maar ik sta op omdat ik aan het werk moet. Ik ben niet zo’n ochtend mens, lig graag lang in bed. Ik probeer wel voor acht uur op te staan. Ik werk graag, ik houd van mijn werk, van schrijven. Ik voel een doel en ik hoop mensen blij te maken en te entertainen.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Verschillende dingen houden mij bezig, zoals de huidige crisis en wat voor effect dit heeft op mensen op de lange termijn. Worden we gelukkiger of juist ongelukkiger, krijgen mensen meer depressies? Daarnaast houd ik me steeds meer bezig met vrouwen emancipatie. In Nederland is er qua rechten niet heel veel meer te behalen, maar wel hoe vrouwen behandeld worden en er naar ze gekeken wordt. Het stukje seksisme interesseert me. Vrouwen die van seks genieten, worden al snel als slet gezien. Of mannen met weinig bedpartners zijn losers. We worden in hokjes geduwd, zowel mannen als vrouwen. Ook ben ik bezig hoe ik mijn leven ga indelen door alle veranderingen. Ik wil graag reizen, maar dat zit er nu niet in. Dus het zet me wel tot nadenken: wat kan ik niet meer doen en wat zou ik dan wel graag willen doen als het weer mogelijk is?”

Hoe zorg je goed voor jezelf als schrijver?

“Door het schrijven van het boek heb ik veel achter mijn laptop gezeten, vaak tot ’s avonds laat of diep in de nacht. Dat zullen mensen die een boek hebben geschreven wel herkennen. Er komen soms nieuwe deadlines en dan moet je gewoon heel veel doen in een korte tijd. Hierdoor heb ik een oogontsteking opgelopen. Dus mijn zelf zorg tip is: zit niet teveel achter je laptop. Verder zet ik een uur voordat ik naar bed ga de meldingen op mijn telefoon uit, waardoor ik niet overprikkeld raak. En ik probeer elke dag een uur te lopen. Verder relativeer ik alles zoveel mogelijk en blijf ik positief in deze rare situatie waarin we zitten.”

Wat deed je als kind graag?

“Ik was dol op lezen en computer spelletjes. Ik was echt een binnenkind, buiten spelen vond ik ook wel leuk, maar ik kon me de hele dag vermaken met allerlei games. Verder keek ik graag films en series. Eigenlijk alles waarbij je in een andere wereld stapt. Ik had een rijke fantasie en bedacht mijn eigen verhaaltjes. Ik dacht er ooit aan om filmregisseur te worden, maar uiteindelijk ben ik toch voor de schrijversdroom gegaan. En daar ben ik heel blij mee.”

Wat doe je elke ochtend als vast ritueel?

“Cappuccino maken, dat heb ik van mijn moeder overgenomen: altijd eerst koffie drinken en dan aan de dag beginnen. Dus als ik uit bed stap, zet ik de melkschuimer en het espressoapparaat aan en word ik wakker met koffie. Dan knuffel ik met de poezen en kijk ik op Instagram of Facebook of er nieuwtjes zijn.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Dat niet alles onder controle kan zijn en dat ik niet alles kan weten. Vaak komt iets vanzelf weer goed, zowel op werk als persoonlijk gebied.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Over het vrouwelijke orgasme en anticonceptie. Ik denk dat het heel goed is dat we deze onderwerpen nog meer bespreekbaar maken. Je bent nooit de enige die ergens mee zit. Wat ik specifiek weet over het orgasme? Dat de clitoris best groot is en op een penis lijkt. Een clitoris kan stijf worden en vrouwen krijgen dus ook een erectie, maar die zie je niet.

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn humor, mijn medeleven met andere mensen, dat ik goed kan luisteren en dat ik oog voor details heb.”

Je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“De Duitse-Amerikaanse sekstherapeut Dr. Ruth is een fantastisch mens. Ze is 92, maar staat nog volop in het leven. Terwijl ze enorm veel heeft meegemaakt. Ze heeft als kind de Holocaust overleefd. Ze werd de eerste en beroemdste sekstherapeut op de Amerikaanse televisie en is één van de belangrijke figuren in de seksuele revolutie. Met heel veel humor, positiviteit en eerlijkheid spreekt ze over seks en relaties.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Dan wil ik pasta eten, daar houd ik heel erg van. Mijn vriend niet, dus ik eet het niet zo vaak. Ik zou met mijn moeder, mijn zus en haar gezin, mijn vriend en vriendinnen, schoonfamilie en collega’s, ik heb namelijk heel leuke en lieve collega’s, willen eten. Ik wil het dan hebben over mooie herinneringen die ik met ze heb gehad, welke spullen ze willen hebben en hoe zij denken dat het hiernamaals eruit ziet. Ik dacht vroeger dat het een plek was, waar ik dan naartoe ga, maar ik ben er nog niet zo over uit. Ik denk niet dat er een hemel is, maar aan de andere kant lijkt het met ook vreemd dat je zomaar oplost. Je energie moet toch ergens heen gaan. Misschien dat ik tegen de tijd dat ik overlijd heenga wel een idee hierover heb.”