OM probeert via rechter ook motorclub Caloh Wagoh te verbieden

In de extra beveiligde rechtbank de Bunker in Amsterdam-Osdorp is maandag de civiele procedure tegen motorclub Caloh Wagoh Main Triad. Het Openbaar Ministerie wil ook deze motorclub via de rechter later verbieden. Volgens het OM is de club “structureel en onlosmakelijk” verbonden met criminaliteit en niet met een passie voor motorrijden. “Veel leden kunnen niet eens op een motor rijden”, liet het OM eerder al weten.

Caloh Wagoh heeft in Nederland enkele honderden leden. De club is voortgekomen uit de Haagse bende Crips. In 2016 is deze bende met de outlaw motorclub Trailer Trash Maro Djipen (‘Ons Leven’) MC samengevoegd tot Caloh Wagoh.

Leider Delano R. zit al tijden in de cel op verdenking van betrokkenheid bij meerdere liquidaties, net als de als ‘godfather’ te boek staande Greg R. (71). Beide kopstukken zijn volgens het OM “moordmakelaars” bij wie je een “moord op bestelling” kon regelen. Een van die opdrachtgevers zou Ridouan Taghi zijn, verdachte in het grote liquidatieproces Marengo.

Het verzoek om Caloh Wagoh te verbieden is onderdeel van het landelijk optreden tegen zogeheten outlaw motorcycle gangs. Eerder zijn door de rechter al onder meer Bandidos, Satudarah, Hells Angels en No Surrender verboden. Het hoger beroep van de Hells Angels loopt nog, het hof in Arnhem doet daarin half december uitspraak.