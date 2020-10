Opnieuw 41 deelnemende landen op Eurovisiesongfestival

Het volgende Eurovisiesongfestival, dat in mei wordt gehouden in Rotterdam, telt opnieuw 41 deelnemers. Alle landen die zich dit jaar hadden ingeschreven voor de editie die vanwege corona werd geannuleerd, keren terug. Dat heeft de organisatie van NPO, NOS en AVROTROS maandag bekendgemaakt.

Van de 41 deelnemers doen 35 landen mee aan de twee halve finales op 18 en 20 mei. Nederland staat vanwege de winst van Duncan Laurence in 2019 al in de finale, samen met de zogenaamde ‘big five’ – Frankrijk, Duitsland, ItaliĆ«, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

“Het is fantastisch dat dezelfde 41 landen die dit jaar zouden meedoen in mei 2021 alsnog naar Nederland willen komen”, zegt uitvoerend producent Sietse Bakker. “Zij hebben er het volste vertrouwen in dat ons land, na de afgelasting van de editie van 2020, volgend jaar alsnog een succesvol Eurovisiesongfestival in Rotterdam kan organiseren.”

Achter de schermen wordt volgens Bakker de lat hoog gelegd om “ook in deze uitdagende tijd drie waanzinnige liveshows te maken”. “Om dat mogelijk te maken wordt op dit moment gewerkt aan een uitgebreid protocol waarmee de gezondheid van medewerkers, deelnemers, pers en bezoekers maximaal wordt gewaarborgd.”

Vorige maand kondigde de organisatie aan dat wordt gewerkt aan vier scenario’s. Een daarvan is een songfestival zonder publiek. In de eerste maanden van 2021 wordt besloten in welke vorm de 65e editie van het songfestival wordt gehouden.