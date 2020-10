Reisadvies voor Italië aangescherpt naar oranje

Het reisadvies voor Italië wordt woensdag aangescherpt van geel (veiligheidsrisico’s) naar oranje, wat inhoudt dat alle niet-noodzakelijke reizen worden ontraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat die maatregel wordt genomen omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in heel Italië is toegenomen. Wie in Italië is geweest, moet tien dagen in thuisquarantaine.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zondag de landelijke coronavirusbeperkingen aangescherpt. Bioscopen, theaters, sportscholen en zwembaden moeten allemaal sluiten volgens de nieuwe regels. Verder moeten restaurants en cafés om 18.00 uur stoppen met serveren.