Vegazusje voor populaire rookworst van HEMA

HEMA verkoopt vanaf donderdag ook vegetarische rookworsten. De worst is verkrijgbaar in 534 winkels en heet de OokWorst.

“Tegenwoordig willen steeds meer Nederlanders minder vlees eten. Bij HEMA willen we dat graag beter, leuker en makkelijker maken door alternatieven aan te bieden”, aldus HEMA in een verklaring. Het was voor de winkelketen een uitdaging om de smaak van de rookworst goed na te maken in de vega-variant. “Een waardig vegetarisch alternatief ontwikkelen heeft dan ook meer dan een jaar geduurd.”

HEMA staat bekend om z’n warme rookworsten die het warenhuis al sinds 1936 verkoopt. De vegetarische worst gaat 3,50 euro kosten en wordt daarmee duurder dan de vleesvariant die 2,25 euro kost.