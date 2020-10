‘Verhuurder van feestruimte wordt ook aangepakt’

Mensen die een ruimte beschikbaar stellen voor een feest kunnen rekenen op een coronaboete. Ook organisatoren van dergelijke feesten en feestgangers worden zo streng mogelijk aangepakt. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie maandagavond in Utrecht gezegd na een bijeenkomst van het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio.

Bij twee of drie feesten in het afgelopen weekeinde was het voor de politie niet mogelijk om de honderden feestvierders aan te pakken, aldus Grapperhaus. “Zulke grote aantallen mensen zijn heel moeilijk te controleren. En je wil ze ook niet allemaal bij elkaar in een ruimte vasthouden, want dan is het onmogelijk om de gewenste afstand tot elkaar te bewaren”, verklaarde hij.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, wees er op dat het aantal grote, illegale feesten in het land op dit moment naar zijn mening buitengewoon gering is. “Ze zijn op de vingers van een hand te tellen. In de zomer waren er veel vaker problemen met grote groepen op stranden en langs de rivieren.”

Volgens Bruls is het belangrijk om zo’n groot feest zo snel mogelijk stil te leggen en iedereen naar huis te sturen. “Handhaven van de openbare orde is op dat moment prioriteit. Het is niet te doen om met een handvol agenten en handhavers vierhonderd feestgangers te beboeten”, zei hij.

Grapperhaus en de burgemeesters hebben opnieuw afgesproken dat er “zo streng mogelijk” gehandhaafd wordt. “En ik benadruk nog eens dat het echt heel onverstandig is om nu naar een feest te gaan. Doe dat niet, want anders worden de regels alleen maar verder aangetrokken. De komende dagen zijn wat dat betreft een kantelpunt”, aldus de minister.