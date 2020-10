Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt verder tot 2358

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in een dag met 109 toegenomen. Het totale aantal patiënten met Covid-19 bedraagt nu 2358, van wie er 529 dusdanig slecht aan toe zijn dat ze op de intensive care liggen. Dat is een stijging van 25 ten opzichte van maandag. Twee ic-patiënten liggen in Duitsland.

Het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) meldde de laatste cijfers dinsdag. Volgens het centrum zijn de laatste 24 uur 30 patiënten overgeplaatst van de ene regio naar de andere. Dat gebeurt om de druk zoveel mogelijk over ziekenhuizen in het land te verspreiden. Van de patiënten die werden verplaatst, liggen er zes op de ic.