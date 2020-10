De huidige coronamaatregelen zullen zeker nog tot in december gaan duren. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge dinsdag tijdens een persconferentie. Het zal volgens hem nog even gaan duren voordat de besmettingsgraad met het coronavirus ver genoeg omlaag is. Eerder had het kabinet gezegd dat de strengere maatregelen vooralsnog vier weken zouden duren, vanaf medio oktober.