Europol richt vizier op seksueel geweld

De Europese politieorganisatie Europol begint dinsdag een campagne tegen een aantal gevaarlijke en gezochte zedendelinquenten. Negentien EU-landen, waaronder Nederland, nemen aan de vier weken durende campagne deel. Even zoveel verdachten dan wel veroordeelden worden op de korrel genomen. Hun beeltenis zal op de website van Europol worden gepubliceerd en onder meer via sociale media onder de aandacht van het publiek worden gebracht.

“Het gebeurt nu, elke twee minuten”, zo luidt de campagneslogan. Volgens Europol wordt er in de EU elke twee minuten een zedenmisdrijf bij de politie gemeld. Iedereen kan slachtoffer worden, maar vrouwen en kinderen lopen het grootste risico.

Europol roept het publiek op informatie over de gezochte misdadigers te leveren. Dat kan anoniem, via de website eumostwanted.eu. De informatie wordt doorgespeeld aan de politiekorpsen die specifieke zaken in onderzoek hebben.