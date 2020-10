Lichtspektakel moet afgelaste vuurwerkshows Rotterdam vervangen

Komende jaarwisseling moet er in Rotterdam onder meer een lichtspektakel komen dat digitaal te volgen is. Dat is het alternatief dat het Rotterdams college van burgemeester en wethouders wil voor de geannuleerde vuurwerkshows in de stad, zo schrijft het in een brief aan de gemeenteraad.

Op 14 oktober besloot het college dat de vuurwerkshows bij de Erasmusbrug, in Hoek van Holland en in Nesselande vanwege het coronavirus en de geldende maatregelen niet kunnen doorgaan. De gemeenteraad vroeg met een aangenomen motie het college met een alternatief te komen om de jaarwisseling toch te markeren.

Het lichtspektakel moet voorafgaand aan en tijdens de jaarwisseling op social media en in de media te zien zijn. De beelden ervan worden muzikaal begeleid door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Daarnaast wil het college ook kleinschalige, coronaproof en voornamelijk digitale vieringen in Rotterdamse wijken. “Zo stellen we alle Rotterdammers in staat om vanuit huis toch gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden”, aldus het college.

Donderdag bespreekt de gemeenteraad het alternatief voor de geannuleerde jaarwisselingsactiviteiten.