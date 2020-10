Mensen raken nog steeds vooral thuis besmet

Van de meeste mensen bij wie het coronavirus wordt vastgesteld, is onduidelijk waar ze het hebben opgelopen. De mensen van wie dat wel bekend is, zijn vooral thuis besmet geraakt, door toedoen van huisgenoten. Horeca en sportverenigingen zijn nauwelijks nog een “setting van besmetting” in de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In ongeveer een kwart van de gevallen is vermeld waar mensen besmet zijn geraakt. Van hen zijn drie op de vijf mensen aangestoken door huisgenoten. Daarna volgt de werkplek, waar ongeveer een op de acht mensen vermoeden het virus te hebben opgelopen. Een op de negen mensen gaat ervan uit dat ze door “overige familie” ziek zijn geworden.

Sinds begin juli worden de gegevens bijgehouden. Ongeveer 2,6 procent is in de horeca besmet geraakt, maar de afgelopen week geldt dit voor maar 0,9 procent. Ongeveer 3,5 procent van de positief geteste mensen in de afgelopen maanden heeft het virus vermoedelijk opgelopen op een vrijetijdsbesteding, zoals een sportclub, maar de afgelopen week was dit 2 procent.