Politie komt met foto verdachte fatale steekpartij Scheveningen

De politie toont dinsdagavond op televisie een foto van een verdachte van de fatale steekpartij in Scheveningen, op 10 augustus van dit jaar. Ook wordt de naam van die verdachte bekendgemaakt. De 19-jarige Rotterdammer Chuchu bezweek aan de verwondingen die hij opliep bij de steekpartij, aldus de politie.

Er zijn eerder al vier verdachten opgepakt die iets te maken zouden hebben met de steekpartij, die het gevolg was van een ruzie tussen twee groepen jongeren. Het gaat om twee 20-jarige Amsterdammers en twee Rotterdammers van 17 en 19 jaar. Volgens diverse media had het incident te maken met een conflict tussen rivaliserende drillrap-groepen. Drillrap is een uit Amerika overgewaaide hiphopstroming waarin onder meer geweld wordt verheerlijkt.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond om 20.30 uur aandacht aan de zaak op NPO1.