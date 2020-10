Steeds meer online banken: traditioneel bankieren verliest aan populariteit

Niet zo lang geleden dachten we bij het woord ‘bank’ aan een handjevol grote traditionele banken. De tijden zijn echter veranderd. Er komen anno 2020 steeds meer online banken bij waar het met name voor zelfstandigen gunstig zaken doen is. Nederland telde in 2019 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), die allemaal ergens een zakelijke rekening moeten openen.

Openen zakelijke rekening

Het openen van een zakelijke rekening is niet alleen praktisch, maar in Nederland ook een verplichting voor iedere zelfstandige. Als zzp’er moet je ergens je financiën beheren. Er zijn tegenwoordig heel veel banken die zakelijke rekeningen aanbieden, met name online. Een zakelijke rekening is een bankrekening die uitsluitend beschikbaar is voor bedrijven met een registratie bij de Kamer van Koophandel. Het is dus als privépersoon zonder bedrijf op je naam niet mogelijk om een dergelijke rekening te openen.

Geld besparen

Als je kijkt naar de voordelen, dan liggen de grootste verschillen tussen traditionele banken en de moderne online banken op het gebied van kantenservice en tarieven. Een zakelijke rekening openen voor zelfstandig ondernemers begint dan ook met vergelijken. Je kan als starter veel geld besparen door te kiezen voor een online bank. Daarom is het ook niet verrassend dat steeds meer starters hun bankzaken toevertrouwen aan een online bank. Als je weinig interesse hebt in secundaire voorwaarden en je gewoon de goedkoopste bank wil, kom je als snel bij een online bank uit.

Jaarlijkse kosten

Over het algemeen betaal je bij een online bank minder kosten op jaarbasis, afhankelijk van het aantal transacties dat je doet. Online banken rekenen soms helemaal geen kosten voor het openen van een rekening. Als je verder kijkt naar extra kosten bij het openen van een zakelijke rekening, hebben deze te maken met het betalingsverkeer. Niet elke bank hanteert hetzelfde tarief voor bijvoorbeeld een betaling in buitenlandse valuta, het gebruik van een creditcard en kan het zijn dat geld pinnen in het buitenland extra duur is.

Extra functionaliteiten

De service die banken verlenen, verschilt ook per bank. Het kan zijn dat je in het begin wat meer vragen hebt en dat je liever fysiek contact met iemand hebt, maar dit kan ook prima online. Daarnaast hebben banken nog meer functionaliteiten, zoals meerdere bankrekeningen openen, geld storten, gebruik mobiele app. Maar ook zaken als waar je de beste zakelijke creditcard krijgt, spelen een rol bij het kiezen van een bank. Voor de rente maakt het momenteel niet uit waar je je zakelijke rekening opent: die is overal laag.

Overstappen

Voor alle zelfstandig ondernemers die al een zakelijke rekening hebben, kan het ook zinvol zijn om te vergelijken en eventueel over te stappen. Het kan lonen, en dit wordt al langer geroepen. Toch blijven veel Nederlanders heel lang bij hun vertrouwde bank, terwijl ze wellicht op jaarbasis flink wat geld kunnen besparen. Er is soms zelfs sprake van een overstapbonus of een korting voor het eerste jaar. Uiteraard is het wel belangrijk om altijd goed te blijven kijken of een bank bij je past.