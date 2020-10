Viering 750 jaar Amsterdam niet groots maar sober door corona

In plaats van een groots en meeslepende viering van het 750-jarig bestaan van Amsterdam, moet het jubileum van de hoofdstad in 2025 in het teken staan van herstel en hoop. Het programmaplan voor het feestjaar is vanwege het coronavirus soberder dan het college drie jaar geleden voor ogen had.

De gemeente wil het jubileum aangrijpen als “een markeringspunt van herstel en wederopbouw van de stad in de jaren die op de coronacrisis volgen”, zo staat in het plan. “Voor veel Amsterdammers is de eigen toekomst onzeker geworden. Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid, de oplopende werkloosheid of faillissement. (…) De stad heeft nu ook behoefte aan een baken in de toekomst. Ons jubileum kan de stad hoop bieden”, schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de raad over het plan.

In het jubileumjaar, dat loopt van 27 oktober 2024 tot en met 27 oktober 2025, wordt onder meer een speciale tiende editie van Sail gevierd, hoopt de gemeente een van de belangrijkste Europese kunstmanifestaties Manifesta te verwelkomen, (her)openen verschillende musea, worden topsportevents en onderwijsactiviteiten georganiseerd en wordt er een nieuw stadspark aangelegd. Ook stimuleert en subsidieert de gemeente initiatieven en projecten in wijken en buurten. Zo moet het een viering worden “waarin iedereen zich kan herkennen, waar voor iedereen plek is en die een blijvende herinnering achterlaat”, aldus Halsema.

Het college stelt voor de organisatie van het feestjaar 12 miljoen euro beschikbaar, en rekent op een bijdrage van andere overheden en private partijen van 15 miljoen euro. Over de wijze waarop dat geld precies verdeeld wordt gaat de burgemeester begin volgend jaar met de gemeenteraad in gesprek.

Amsterdam is dinsdag 745 jaar geworden. De geboortedatum van de stad is bepaald op 27 oktober 1275, omdat dat de datum is van het oudst bekende document waarin aan Amsterdam (Amestelledamme) wordt gerefereerd. In 1975 vierde de hoofdstad het 700-jarig bestaan door onder meer de binnenstad in de RAI na te bouwen, voor het eerst evenementen als Sail en het Kwaku Festival te organiseren, en het Amsterdam Museum te openen.