1,48 miljard aan zorgbonussen aangevraagd, loket week langer open

Er is inmiddels voor 1,48 miljard euro bruto aan zorgbonussen aangevraagd. Dat meldde minister Tamara van Ark (Medische Zorg) woensdag in een debat in de Tweede Kamer. Zorginstellingen kunnen een week langer een zorgbonus aanvragen voor hun medewerkers, aldus Van Ark. Het loket blijft nu open tot vrijdag 6 november.

De bonus van 1000 euro netto is bedoeld als waardering voor de grote inzet van het zorgpersoneel tijdens de coronacrisis.

Zo’n 7800 zorgaanbieders hebben een bonus aangevraagd voor meer dan 788.000 medewerkers. Onder hen zijn 69.009 zzp’ers, uitzendkrachten en ingehuurd personeel zoals schoonmaker, liet de bewindsvrouw weten. “Dat is ook nadrukkelijk de bedoeling”, aldus Van Ark. Ook volgend jaar krijgen de zorgmedewerkers een bonus.

Van Ark denkt dat de week extra voldoende tijd moet zijn voor alle organisaties om nog een aanvraag in te dienen. De eerste zorgbonussen zijn al uitbetaald.

Een aantal partijen in de Tweede Kamer, waaronder PvdA en GroenLinks, vinden dat meer zorgmedewerkers in aanmerking moeten komen voor een bonus. “De zorgbonus is op de werkvloer een splijtzwam geworden”, zei PvdA-voorman Lodewijk Asscher.

Het aangevraagde bedrag komt ongeveer overeen met de verwachtingen. Het kabinet was ervan uitgegaan dat er dit jaar voor 1,44 miljard euro aan bonussen zou worden aangevraagd.