IDFA deze keer ook buiten Amsterdam, en online

De 33e editie van het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) opent op 18 november met de wereldpremière van Nothing but the Sun van de Paraguyaans-Zwitserse regisseur Arami Ullón. Dat heeft artistiek directeur Orwa Nyrabia bekendgemaakt tijdens de online presentatie van het programma van het documentairefestival. De film toont hoe Mateo Sobode Chiqueño de verdwijnende cultuur van het door missionarissen verdreven Ayoreo-volk in Paraguay probeert vast te leggen.

Vanwege corona is het festival deze keer zowel in filmtheaters als online. In filmmuseum EYE en in bioscoop Pathé Tuschinski in Amsterdam gaan tussen 18 en 25 november ruim 150 films in première. Zolang de theaters open zijn, zal elke film van IDFA 2020 één keer op het witte doek te zien zijn, ongeacht de beperkte capaciteit van de zalen (momenteel 30 personen). “Deze premières geven de makers en ons trouwe publiek tóch een festivalgevoel”, aldus de organisatie.

Nadat de films in een theater zijn vertoond, is een grote selectie te zien via streaming. Deze online-voorstellingen zijn doordeweeks van 14.00 uur tot 23.00 uur, in de weekenden van 10.00 uur tot 23.00 uur. Na afloop kunnen kijkers de filmmaker of een hoofdpersoon virtueel ontmoeten.

Verder gaat IFDA ‘op tournee’ van 18 november tot en met 6 december. In veertig filmhuizen buiten Amsterdam is onder de naam IDFA Extended een selectie van zeven maatschappelijk urgente en cinematografisch interessante films, waaronder de openingsfilm. Ook in vier Amsterdamse filmhuizen zijn deze documentaires te zien. De organisatie houdt overigens wel een slag om de arm: mochten de coronamaatregelen verder worden aangescherpt, dan gaat IDFA helemaal online en vervallen de fysieke vertoningen.

De Italiaanse regisseur Gianfranco Rosi is hoofdgast van dit IDFA. Zijn werk staat deze editie in de spotlights, zoals zijn nieuwe film Notturno, en er is ook een top 10 te zien van zijn favoriete films. Notturno is het resultaat van een driejarige reis langs de grenzen van Syrië, Irak, Koerdistan en Libanon. Rosi is een gelauwerd filmmaker. Hij kreeg voor Fuocoammare (Fire at Sea) in 2016 in Berlijn de Gouden Beer voor Beste Film en de documentaire was genomineerd voor een Oscar. Sagro GRA was de eerste documentaire die in 2013 werd bekroond met een Gouden Leeuw voor Beste Film op het Filmfestival in Venetië.