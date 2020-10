In nog drie regio’s coronasituatie nu ‘zeer ernstig’

In nog eens drie regio’s is het aantal coronabesmettingen zo hoog opgelopen dat de situatie er nu ‘zeer ernstig’ is. Ze hebben vanaf woensdag het vierde en hoogste risiconiveau gekregen op de coronakaart. Het gaat om de regio’s IJsselland, Flevoland en Noord-Holland Noord.

Deze drie regio’s hebben nu hetzelfde risiconiveau als Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Hollands-Midden, Zaanstreek-Waterland, Zuid-Holland Zuid, Brabant-Zuidoost, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Twente en Limburg-Noord.

Ook in Limburg-Zuid is het risiconiveau woensdag verhoogd. De situatie veranderde daar van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’. Ook Fryslân, Groningen, Drenthe, Noord- en Oost-Gelderland staan op dit niveau. Zeeland is nu de enige regio die nog op het niveau ‘zorgelijk’ staat, het op een na laagste risiconiveau. Geen enkele regio heeft het laagste niveau, ‘waakzaam’.