Meeste Nederlanders betalen te veel geld voor hun energieverbruik

Nu het buiten donkerder en kouder wordt, willen we er thuis warmpjes bij zitten. En thuis zijn we veel, dus de kans is groot dat door al het thuiswerken, onze energierekening wat hoger zal zijn. Of toch niet? De energietarieven zijn namelijk historisch laag, maar toch betalen veel Nederlanders vaak nog tot honderden euro’s te veel voor stroom en gas. Waarom is dat?

Lage tarieven

Als je ergens veel geld mee kunt besparen, is het wel op je energieverbruik. Velen van ons weten dit echter niet. Zonder het te weten, betalen veel mensen de hogere variabele tarieven. Uit onderzoek van Independer, uitgevoerd door Q&A, blijkt dat twee derde van de Nederlanders niet weet dat de tarieven momenteel zo laag zijn. Wat ze ook niet weten, is dat als ze een nieuw energiecontract afsluiten, direct kunnen profiteren van de huidige lage tarieven. De meeste mensen kijken überhaupt nauwelijks of nooit om naar hun energiecontract.

Veel geld besparen

Dat is zonde, omdat je veel geld kunt besparen. Veel huishoudens betalen nog zogenoemde ‘slaperstarieven’. Dit zijn tarieven bij energiecontracten waarvan de einddatum al is verlopen. Als je dit niet stop zet, gaat het contract over op een contract voor onbepaalde tijd, met variabele energietarieven. Deze liggen meestal hoger dan de vaste energietarieven en zo betaal je elke maand veel meer geld, terwijl dit niet nodig is. Dus als je energiecontract eindigt of bijna verlopen is, is het raadzaam om verschillende energieleveranciers te vergelijken en over te stappen.

Energieleveranciers vergelijken

Consumenten besparen het meeste door online energieleveranciers te vergelijken. Het kan soms zijn dat een aanbieding heel aantrekkelijk is, maar dat je uiteindelijk toch een hoger maandtarief betaalt. Daarom is het belangrijk om te vergelijken, en dit doe je door simpelweg je postcode, huisnummer en energieverbruik in te vullen. Vervolgens zie je wel energiecontract het goedkoopste is, inclusief korting. Vervolgens stap je over op een nieuw contract met vaste tarieven voor de contractduur. De gemiddelde besparing op een nieuw contract ligt momenteel op 175 euro. Soms zelfs tot wel 300 euro. Als je nog nooit bent overgestapt, kan de besparing nog groter zijn. Meer dan de moeite waard dus, zeker nu we zoveel tijd thuis doorbrengen in verband met de coronacrisis.

Energie aanbieding

Een andere manier om geld te besparen is door te kiezen voor een energie aanbieding met cashback in plaats van een energie aanbieding met cadeau. Vaak liggen de energietarieven bij een cashback aanbieding lager, waardoor je dus per maand minder betaalt. Sinds september 2019 zijn de energietarieven met gemiddeld 21 procent gedaald. Deze daling geldt zowel voor de tarieven voor stroom als gas. Kies je voor een nieuw contract, dan zet je deze lage tarieven weer voor jaren vast. Maar dan moeten we dit wel weten, en dat doen dus velen van ons (nog) niet.