Aanslagpleger CS biedt excuses aan

Jawed S., die is veroordeeld voor de aanslag op Amsterdam Centraal Station in 2018, is zijn hoger beroep begonnen met het maken van zijn excuses aan de twee Amerikaanse toeristen die hij heeft neergestoken. Dat is opvallend, aangezien hij tot nu toe niet eerder spijt heeft betuigd en zelfs herhaaldelijk had verklaard dat hij het zo weer zou doen.

Daar kwam hij donderdag bij het gerechtshof in Amsterdam op terug. “Ik bied mijn excuses aan voor wat ik heb gedaan”, zei hij. “Hoe slecht iemand ook is, ik had me moeten beheersen en geen gebruik moeten maken van geweld.” Daarmee doelde hij op PVV-leider Geert Wilders, wiens initiatief voor een cartoonwedstrijd van de profeet Mohammed de aanleiding gaf voor de aanslag op CS.

De zitting begon met urenlange vertraging, omdat de 21-jarige Afghaan er op het laatste moment van afzag naar het gerechtshof in Amsterdam te komen omdat hij vond dat hij slecht was behandeld in de gevangenis. De voorzitter van het hof bepaalde dat hij alsnog moest verschijnen, waarop de zitting rond 13.00 uur begon.