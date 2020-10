Date- en seksgedrag Nederlanders anders sinds coronacrisis

Daten ten tijden van corona: het is voor veel singles een uitdaging. Eén ding is duidelijk: ze hebben minder seks dan voor de coronacrisis. Van de vrijgezellen die wel seks hebben, één op de vijf, heeft het grootste deel dat vaker dan voorheen met een vaste losse partner, aldus onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland. En jongeren? Die daten momenteel minder vaak en doen meer aan soloseks.

Ander date- en seksgedrag

Uit het onderzoek blijkt in het algemeen dat veel mensen sinds de coronacrisis een ander date- en seksgedrag vertonen. Ook al zitten we momenteel in een semi-lockdown is het nog steeds voor veel singles een lastige tijd om te daten. Zomaar iemand tegenkomen tijdens het uitgaan zit er momenteel niet in. Ook is het voor mensen lastiger om voor een soa-test of anticonceptieconsult naar de GGD of huisarts te gaan. Zo blijkt dat bijna de helft (47 procent) van de jongeren die zich wilde laten testen op een soa dat door de coronamaatregelen niet heeft gedaan.

Tevredenheid seksleven

En hoe is het met het seksleven van volwassenen singles gesteld? Van de mensen die voor corona seks hadden, heeft een derde van de mannen en de helft van de vrouwen sinds corona geen seks meer. Singles tussen de 18 en 24 jaar oud zijn daarnaast minder tevreden over hun seksleven dan voor de coronacrisis. Mensen die samenwonen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar hebben sinds de corona juist vaker seks. Zij zijn bovendien iets meer tevreden over hun seksleven dan voor de coronacrisis.

Pornogebruik

Sinds de coronacrisis en door een gebrek aan intimiteit is er een toename in pornogebruik. Vrijgezelle jongeren masturberen vaker en kijken meer porno dan voor de coronacrisis (respectievelijk 30 en 29 procent meer). Onder volwassen singles is dit minder veranderd. Bij 13 procent van de mannen en 18 procent van de vrouwen steeg het pornogebruik, maar bij 15 procent van de samenwonende mannen nam het masturberen en pornogebruik juist af. Porno wordt ook gebruikt om het libido te verhogen, wat wellicht door de coronacrisis bij sommige mensen wat verlaagd is. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door psychische factoren. Zaken als onzekerheid, seksuele prestatiedrang, stress, depressie en vermoeidheid verminderen het libido.

Online

Daten tijdens de coronacrisis is wat lastiger en van de jongeren geeft veertig procent aan dat ze minder daten dan voorheen. Online flirten is daarentegen in de lift: 60 procent van de single jongeren en 37 procent van de jongeren met een relatie flirt wat vaker via een WhatsApp berichtje of Instagram. Online is sowieso the place to be, want als je iemand wilt ontmoeten, gebeurt dit nu vaker via datingapps of sociale media. Deze apps worden sinds de coronacrisis vaker gebruikt onder zowel jongere als volwassen singles. En als het dan van een live ontmoeting komt, gebeurt dit nu vaker in een park of bos. Mooie manier om elkaar via een wandeling wat beter te leren kennen.

Corona of niet, het is uiteraard belangrijk om goed voor onszelf te blijven zorgen. Daarom is het belangrijk om wel zorg te dragen voor je eigen seksuele welzijn, en hier hoort anticonceptie of een soa-test ook bij. Huisartsen zijn gewoon bereikbaar en ook al hebben de GGD ’en hun handen vol momenteel, zijn er altijd mogelijkheden. En anders is er advies.chat voor soa-thuistesten.