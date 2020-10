Geen coronabesmettingen meer op marineschip in Caribisch gebied

Het marineschip Zr.Ms. Groningen heeft haar operaties in het Caribisch gebied hervat. Het schip had uit voorzorg enige tijd haar bemanning in isolatie geplaatst naar aanleiding van een besmetting met het coronavirus. De GGD Curaçao heeft de voltallige bemanning van het schip getest op Covid-19 en constateerde hierbij geen nieuwe positieve gevallen.

Het stationsschip voert patrouilles uit voor Defensie in het Caribisch gebied. Ook vaart het patrouilles voor de Kustwacht en is het schip in te zetten bij noodhulp en operaties tegen de drugssmokkel.

Het bemanningslid bij wie enige tijd geleden als eerste Covid-19 werd geconstateerd en wier besmetting de aanleiding was voor de isolatie, maakt het goed.