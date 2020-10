Geen voordeeltjes voor bedrijven die aan sneltestlocaties werken

Bedrijven die meewerken aan de uitrol van de sneltestlocaties voor coronatests hebben daar verder geen voordeel van. Volgens een zegsman van ondernemersorganisatie VNO-NCW is het niet zo dat het personeel van die ondernemingen straks voorrang krijgt bij coronatests.

Gespecialiseerde werknemers op het gebied van onder meer logistiek van olie- en gasconcern Shell, chipmachinebouwer ASML, luchtvaartbedrijf KLM, uitzender Randstad, zorgadviseur Kerteza en luchthaven Schiphol staken na Prinsjesdag in een speciale werkgroep de koppen bij elkaar om te komen tot een uitgewerkt voorstel voor meer testcapaciteit. Die roep klonk al langer vanuit het bedrijfsleven.

De inzet van de bedrijven, onder leiding van oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp, was volgens VNO-NCW op eigen kosten. Nu het plan er ligt is het aan de overheid om daar mee aan de slag te gaan. Die schaft de benodigde sneltesten aan. Dankzij de inzet van militairen kunnen de eerste sneltestlocaties al snel tijdelijk worden bemenst. Het ministerie van VWS bepaalt het testbeleid. Daar hebben de bedrijven geen zeggenschap in, aldus VNO-NCW.

Na bezoek aan een sneltestlocatie weten mensen uiterlijk binnen enkele uren of ze met het coronavirus zijn besmet. De eerste locaties moeten eind volgende maand worden geopend.

Naast de 25 snelteststraten komen er zeven extra grote testlocaties, waar naast de gewone test ook verscheidene soorten sneltesten worden aangeboden. Daarover wordt gesproken met Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen en Eindhoven. Ook gaat de GGD onderzoeken of er ook wijkgericht getest kan gaan worden.