Kuipers: afvlakking geeft ademruimte, te vroeg voor conclusies

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) noemt de bescheiden stijging van het aantal ziekenhuisopnames van de laatste twee dagen een “gunstige ontwikkeling”. Ziekenhuizen hebben hierdoor wat ademruimte gekregen. “Dat biedt de mogelijkheid om patiënten zo goed mogelijk te blijven spreiden.” Voor conclusies over de effectiviteit van de coronamaatregelen, die twee weken terug werden aangescherpt, vindt Kuipers het te vroeg.

De voorzitter van de acute zorg, die ook bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC en het woord voert namens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS), steunt de pas op de plaats die het kabinet maakt door nu nog af te wachten.

Na eerdere forse stijgingen, van soms meer dan honderd patiënten op een dag, kwamen er de afgelopen twee dagen in totaal slechts 26 Covid-19-patiënten bij. In totaal zijn nu 2348 coronapatiënten opgenomen. Kuipers hoopt dat de afvlakking zal doorzetten. “Dat zou fantastisch zijn.” Het aantal besmettingen zou dan wel snel moeten gaan afnemen. “Dit is precies het kritische moment waarop je kijkt of er een afvlakking is”, aldus Kuipers. Hij voegt eraan toe dat “we wel heel scherp moeten kijken”. Als de cijfers niet snel afnemen, is het weer tijd om in te grijpen, volgens hem.