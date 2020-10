Malen schiet PSV in blessuretijd naar zege tegen Omonia Nicosia

PSV heeft de eerste zege in de groepsfase van de Europa League binnen. De Eindhovenaren wonnen donderdag op de valreep bij Omonia Nicosia: 1-2. Donyell Malen maakte beide treffers. PSV verloor een week eerder het openingsduel van Granada met dezelfde cijfers.

PSV miste vanwege het coronavirus liefst acht spelers, namelijk aanvoerder Denzel Dumfries, Nick Viergever, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joel Piroe, Maxime Delanghe en Eran Zahavi.

Omonia nam na een half uur spelen de leiding. De Spanjaard Jordi Gómez schoot de bal uit een vrije trap vanaf zijn eigen helft raak. PSV-doelman Yvon Mvogo stond te ver voor zijn doel.

Donyell Malen maakte in de 40e minuut, na voorbereidend werk van Mario Götze en Noni Madueke, gelijk. PSV was na rust beter, maar de winnende treffer leek uit te blijven. In blessuretijd scoorde Malen alsnog: 1-2.