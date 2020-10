Minister Hoekstra spreekt afschuw uit over mesaanval Nice

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) spreekt namens het kabinet zijn afschuw uit over de dodelijke mesaanval bij een kerk in de Zuid-Franse stad Nice. “Ik wil nog eens benadrukken dat wij voor de volle honderd procent achter Frankrijk staan in de strijd tegen dit soort terreur”, aldus de bewindsman tijdens een Kamerdebat.

“Mijn verstand staat stil bij de haat en gruwelijke moordlust van deze islamistische terrorist”, zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). “Mijn gedachten zijn bij de Fransen. Bij de stad Nice die vier jaar geleden ook al zo’n terreurklap kreeg. In Europa staan we samen voor onze vrije samenleving.”