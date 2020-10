Nabestaanden Smit starten procedure tegen Maleisische politie

De nabestaanden van Ivana Smit starten een procedure tegen de Maleisische politie vanwege de ernstige fouten die in het onderzoek naar de dood van het fotomodel zijn gemaakt. Advocaat Sébas Diekstra heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht van L1 Radio. In een gesprek met de zender zegt de vader van Smit dat de politie heeft nagelaten ‘fatsoenlijk, deugdelijk onderzoek te doen’.

De 18-jarige Smit werd in december 2017 dood gevonden na een val van de twintigste verdieping van een flat in Kuala Lumpur, nadat ze de avond had doorgebracht met een Amerikaans echtpaar. De politie ging uit van een ongeluk. Ook de rechtbank in Kuala Lumpur oordeelde vorig jaar dat de dood van Smit een ongeval was. Daartegen ging de familie in hoger beroep. Het Maleisische gerechtshof oordeelde in november dat de 18-jarige Smit “omkwam door het handelen van derden”. De zaak zou opnieuw worden bekeken, maar volgens haar vader bleef het daarna stil.

“De procedure wordt door onze Maleisische advocaat gestart. Het doel is het laten vaststellen van de ernstige tekortkomingen aan de kant van de Maleisische politie en te zorgen dat zij hiervoor verantwoordelijkheid moet nemen”, aldus Diekstra.